S.P.

01.06.2020 | 15:59

L' Ateneu Terrassenc segueix amb la seu tancada i la programació de xerrades i actes a les xarxes socials. És el cicle "L'Ateneu a casa", que demà dimarts a les sis de la tarda, a la pàgina de l'entitat a Facebook, presenta la conferència "Les epidèmies transformen la història". Anirà a càrrec de Xavier Sierra Valentí, doctor en Medicina i llicenciat en Humanitats. Dijous, també a les sis de la tarda i per Facebook al mateix Xavier Serra farà la lectura "Poesia en confinament", amb acompanyament al violí de Marta Sierra. I divendres a les 5.30 de la tarda, per Skype, l'Ateneu Terrassenc emetrà una trobada d'instrumentistes organitzada per la pianista Ingrid Cusidó.