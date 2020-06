01.06.2020 | 10:26

Hem suprimit la informació referida a les poblacions de les regions sanitàries degut a un important error. Les poblacions que hem publicat es referien a les Regions d'Emergències Metropolitanes Sud i Nord i no a les Regions Sanitàries. El municipis que les formen no són coincidents. Demanem disculpes per la confusió.