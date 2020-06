Celebració de la Pentecosta i la Jornada de l'Apostolat Seglar

01.06.2020 | 11:49

Ahir diumenge, solemnitat de la Pentecosta, festa titular de la Catedral del Sant Esperit, el bisbe Mons. Saiz Meneses va presidir la missa a les 20h a la Catedral. Amb motiu de la Jornada de l'Apostolat Seglar participaren també els responsables de la Delegació d'Apostolat Seglar i una representació de la realitat laïcal associada a la diòcesi.

En la seva homilia reflexionà sobre la festa de la Pentecosta i la seva missió de l'Església en el món actual de la qual participen tots els batejats. També va fer referència al Congrès de laics celebrat enguany a Madrid i remarcà que "som un poble en sortida per fer el primer anunci, per acompanyar les persones, per generar processos formatius i per propiciar el compromís en la vida pública."