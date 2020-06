A on ens podem desplaçar?

La crisi del coronavirus

01.06.2020 | 17:17

Les regions sanitàries, tal com informa el Servei Català de la Salut a la seva web, són demarcacions territorials basades en el principi de descentralització del sistema sanitari. Aquestes regions es delimiten en funció de factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, culturals, climàtics o d'equipaments sanitaris existents.

La subdivisió de les regions sanitàries són els denominats sectors sanitaris, l'àmbit on es desenvolupen les activitats de promoció de la salut, prevenció, salut pública i assistència sociosanitària primària i d'especialitats mèdiques. Els sectors sanitaris es componen a la vegada d'àrees bàsiques de salut, que estan formades per barris o districtes a les àrees urbanes o per un o més municipis en l'àmbit rural.

A continuació, per conèixer el nostre àmbit de mobilitat, reproduïm la divisió dels sectors sanitaris i les àrees bàsiques de salut de la Regió Sanitària de Barcelona, segons la informació que facilita l'IDESCAT. Es tracta d'una divisió per àrees bàsiques i no per municipis. Per tant, hi ha poblacions que no apareixen explícitament perquè formen part d'una àrea bàsica concreta. Així, només per posar uns exemples, Matadepera pertany a l'àrea bàsica de salut Terrassa F i Viladecavalls pertany a l'àrea bàsica Terrassa D; El Bruc i Collbató pertanyen a l'àrea bàsica d'Esparreguera i Tagamanent i Aiguafreda pertanyen a l'àrea bàsica de La Garriga.

D'altra banda, dir que tot i formar part de la Regió Sanitària de Barcelona els municipis que formen part del sector del Alt Penedés-Garraf tenen una dinàmica pròpia durant la desescalada i avui dilluns han passat a la fase 2, per la qual cosa queden fora del nostre àmbit de mobilitat.

Al final del text enumerem els municipis fronterers als quals ja no podem accedir.

REGIÓ SANITÀRIA DE BARCELONA

Àrees bàsiques de salut del Sector Sanitari Vallès Oriental: Palau-Solità i Plegamans; Alt Mogent; La Roca del Vallès; Mollet del Vallès-1 Est i 2 Oest; Vall de Tenes; La Llagosta; Granollers-1 Oest; 2 Nord, 3 Centre Oest i 4 Sud, Perpètua de Mogoda, Sant Celoni, Parets del Vallès, Montornès-Montmeló, Martorelles, La Garriga, Cardedeu, Caldes de Montbui.

Àrees bàsiques de Salut del Sector Sanitari Vallès Occidental Oest: Castellbisbal; Sant Cugat del Vallès-1, 2 i 3; Rubí-1 Nord, 2 Sud i 3; Sant Quirze del Vallès; Terrassa-A a G.

Àrees basques de Salut del Sector Sanitari Vallès Occidental Est: Polinyà-Sentmenat; Ripollet-1 i 2; Montcada i Reixac-1 i 2, Cerdanyola-Ripollet, Sabadell 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6 i 7; Ciutat Badia; Barberà del Vallès; Cerdanyola del Vallès-1 i 2; Castellar del Vallès.

Àrees Bàsiques de Salut del Sector Sanitari Barcelonès Nord i Maresme: Santa Coloma de Gramenet 1 a 6; Ocata-Teià; Masnou-Alella; Vilassar de Dalt; Badalona 1 a 6, 7A,7B i 8 a 12; Sant Andreu de Llavaneres; Montgat; Sant Adrià de Besòs 1 i 2; Vilassar de Mar; Premià de Mar; Mataró 1 a 7; Argentona i Arenys de Mar.

Àrees bàsiques de salut del Sector Sanitari Baix Llobregat Nord: Abrera; Pallejà; Martorell, Martorell Rural; Sant Andreu de la Barca; Olesa de Montserrat; i Esparreguera.

Àrees bàsiques de salut del Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat: Viladecans 1 a 3; Sant Vicenç dels Horts 1 i 2; Begues; Castelldefels 1 i 2; Corbera de Llobregat; L'Hospitalet de Llobregat 1 a 12; Viladecans 1 i 2; Vallirana; Sant Just Desvern; Sant Joan Despí 1 i 2; Sant Feliu de Llobregat 1 i 2; Sant Boi de Llobregat 1 a 4; El Prat de Llobregat 1 a 3; Molins de Rei; Gavà 1 i 2; Esplugues de Llobregat 1 i 2; Cornellà de Llobregat 1 a 4.

Àrees bàsiques de salut del Sector Sanitari de Barcelona Ciutat: Barcelona Sant Andreu; Barcelona Nou Barris; Barcelona Horta-Guinardó; Barcelona Gràcia; Barcelona Eixample; Barcelona Sarrià-Sant Gervasi; Barcelona Sants Montjuïc; Barcelona

Àrees bàsiques de salut dels Sector Sanitari Alt Penedès-Garraf: Aquestes àrees assistencials són excepció i tot i formar part de la Regió Sanitària Barcelona Sud, han passat avui, 1 de juny, a fase 2, per la qual cosa queden fora de l'ambit de la nostra mobilitat. Vilafranca del Penedès; Roquetes-Canyelles; Ribes-Olivella; Vilanova i la Geltrú 1 a 3; Cubelles-Cunit; Sitges (excepte la zona de Les Botigues de Sitges, limítrof amb Castelldefels); Sant Sadurní d'Anoia; Penedès Rural.

Els municipis fronterers que delimiten els nostre àmbit de mobilitat i als que no podem accedir són els següents:

Sitges (Garraf) excepte la zona de Les Botigues de Sitges, limítrof amb Castelldefels; Olivella (Garraf); Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès); Subirats (Alt Penedès); Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès); Piera (Anoia); Els Hostalets de Pierola (Anoia); Castellolí (Anoia); Castellfollit del Boix (Bages); Sant Salvador de Guardiola (Bages); Marganell (Bages); Castellbell i el Vilar (Bages); Vacarisses (Vallès Occidental); Rellinars (Vallès Occidental); Mura (Bages); Granera (Moianès); Castellterçol (Moianès); Sant Quirze Safaja (Moianès); Sant Martí de Centelles (Osona), Centelles (Osona); El Brull (Osona); Seva (Osona); Viladrau (Osona); Arbúcies (Selva); Riells i Viabrea (Selva); Sant Feliu de Buixalleu (Selva); Fogars de la Selva (Selva); Tordera (Maresme); Sant Iscle de Vallalta (Maresme); Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) y Canet (Maresme). (Font: Idescat).