Torra adverteix que no està d'acord amb la nova pròrroga

31.05.2020 | 18:30

Joaquim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, ha dit avui al president del govern Espanyol, Pedro Sánchez, a la reunió telemàtica de presidents autonòmics, que no està d'acord amb una nova pròrroga de l'estat d'alarma i que l'acord amb Esquerra Republicana no obliga a res al seu Govern. Torra ja li va dir al seu vicepresident, Pere Aragonès, que no estava d'acord amb el pacte d'Esquerra amb el PSOE, perquè considera encara insuficient el paper de la Generalitat en la gestió de la pandèmia.

Torra posa així de manifest una vegada més el nivell de confrontació amb el seu soci de govern pels contactes d'ERC amb Madrid i ha reclamat a la reunió de presidents autonòmics que la Generalitat ha de recupera d'immediat les competències pròpies i la capacitat de gestionar la situació".