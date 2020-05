Quatre denunciats per beure a l'interior d'un bar i saltar l'estat d'alarma

29.05.2020 | 20:50

La Policia Municipal va denunciar a quatre persones per no complir les restriccions establertes al decret d'estat d'alarma. Dijous, a les 20.13 h, la trucada d'un particular va informar que un establiment del carrer del Pintor Vancells, amb la carretera de Matadepera, no disposava de terrassa però hi havia diverses persones consumint a l'interior. Una dotació policial va acudir i va observar que tres persones estaven consumint begudes a l'interior del bar i que el propietari els estava servint des de la barra. Per aquest motiu, van quedar denunciats els tres clients i el propietari.