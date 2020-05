Punt final a l'adecuació del pont del Passeig Punt final a l'adecuació del pont del Passeig

29.05.2020 | 20:50

Aquesta setmana s'han ultimat els detalls de l'actuació al pont del Passeig del Comte d'Ègara amb què s'ha guanyat un vial per a vianants. Així, després d'eliminar un carril de circulació per a vehicles, ja s'ha pintat i senyalitzat de manera adequada per convertir-lo en espai per a ús exclusiu de...