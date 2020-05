Posició conjunta per a la reactivació econòmica

29.05.2020 | 20:50

Tots els grups polítics amb representació municipal van consensuar una proposta de resolució per l'aplicació de mesures per la reactivació econòmica de la ciutat. Malgrat que inicialment cada formació presentava una proposta al respecte, es va arribar a un acord per defensar un model unitari. La...