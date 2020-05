La plantilla dels menjadors escolars reclama que el servei es municipalitzi

Teresa Romero

29.05.2020 | 20:50

Municipalització ja", "Volem el 30% del nostre sou", "No a la precarització" o "Els seus beneficis són la nostra misèria", entre d'altres, són consignes de protesta que mostraven ahir al matí en cartells els representants dels treballadors de menjadors escolars que es van concentrar per exigir una mesura urgent a les seves desesperants situacions. Prop de 700 treballadors es troben "totalment abandonats" i sense ingressos perquè no cobren ni la nòmina ni l'atur.

L'empresa concessionària del servei, Sehrs Food, va presentar un ERTO el 12 de març i hi ha treballadors que només han rebut la part corresponent d'aquests dotze dies. "Algunes hem cobrat però poca cosa i totes quantitats diferents. Al maig em van ingressar una quarta part del meu sou i seguim esperant", descrivia ahir Marga Salvador, treballadora a un menjador escolar de Terrassa. En la mateixa situació es troba Verònica Parra: "per fi vaig aconseguir cobrar ahir dijous. Em van donar de baixa i ningú em va ajudar. El meu marit i jo hem estat els que hem mogut papers fins lograr regular l'ERTO", relata.

El grup de treballadores de Menjadors Escolars en Lluita de Terrassa (abans Plataforma Serhs Explota) es va concentrar ahir, mentre el consistori celebrava el ple municipal telemàtic, per demanar una actuació urgent de suport.

"La Generalitat també ens ha fallat, ja que es va comprometre a pagar-nos el 30% de l'ERTE que se'ns ha aplicat, però tampoc ho ha complert", lamenten. "Reivindiquem la municipalització del servei de menjadors de les escoles públiques de Terrassa. De fet, alcalde al seu programa electoral ja portava aquesta proposta i és hora de què la compleixi", transmet la treballadora Marga Salvador.

També estan amb el neguit de què passarà el curs vinent. "Volem saber si aquesta empresa continuarà amb el servei i que mai més es donin concessions a grans companyies com Sehrs Food que ens ha tractat tan malament", exposaven ahir.

Sehrs Food va presentar expedients de regulació temporal d'ocupació davant el tancament de les escoles per la declaració de l'estat d'alarma. La competència d'aquesta prestació és del Departament d'Educació de la Generalitat, que la delega en el Consell Comarcal del Vallès Occidental i aquest en l'Ajuntament de Terrassa. Com a administració responsable per delegació de la concessió del servei l'alcalde, Jordi Ballart, i la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, han anat fent un seguiment del problema dels treballadors afectats per l'ERTO: monitors de menjador, cuiners i ajudants de cuina.

Les empreses han de compensar als treballadors amb la part del salari que deixen de percebre amb l'atur (30%). En aquest cas, l'empresa Serhs Food va manifestar a l'Ajuntament la voluntat de fer efectiu aquest complement, però que tenia problemes de tresoreria que li impedien fer-ho de forma avançada i va sol·licitar a l'Ajuntament un pagament a compte.

"Des de l'equip de govern, donant suport a la part més feble, sempre hem estat favorables a fer aquest avançament. Això però no ha estat possible perquè per fer-lo efectiu ens cal l'autorització del Consell Comarcal del Vallès Occidental, autorització que ens ha estat denegada explícitament", van explicar ahir en un comunicat de premsa l'alcalde i la regidora d'Educació.

Els polítics municipals afegeixen que són conscients de les dificultats que aquesta situació provoca a les treballadores i treballadors del servei de menjadors de les escoles públiques de Terrassa "però no ha estat possible fer aquesta intervenció atès que la Generalitat és la que ha de fer el pagament a l'empresa un cop aquesta li presenti els comprovants d'haver-lo realitzat". No obstant això, asseguren que l'Ajuntament "segueix en contacte amb l'empresa en tot moment i Serhs Food ens ha comunicat el seu compromís per realitzar el pagament de tots els complements".

La plantilla considera que la seva tasca és un servei públic i com a tal ha de ser vetllat per les administracions. "Igual que les treballadores de la neteja o de serveis sanitaris ens mereixem cobrar" .