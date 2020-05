Els diaris no transmeten el coronavirus

Redacció

29.05.2020 | 20:50

Llegir, tocar o compartir un diari no provoca la transmissió del coronavirus. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha volgut acabar amb la falsedat que els exemplars en paper d'un diari poden provocar el contagi de la Covid-19. L'OMS diu que el risc de contagiar-se tocant un diari de paper és "infinitament insignificant". Per tant, el fet de compartir un diari, a casa, a la biblioteca o en el bar, és una acció absolutament segura. El contagi es produeix principalment per via aèria i en el cas de les superfícies poroses, com el paper, és gairebé utòpic, per aquest motiu el consum d'un diari per una o diverses persones és una pràctica tan estesa com segura.

En una nota emesa per la AMI (Asociación de Medios de Información) es fa referència a un estudi del viròleg noruec George Lomonossof, un dels majors experts sobre el virus que treballa en una vacuna en el Centre de Recerca Microbiótica John Innes. «Els diaris són bastants estèrils a causa de la forma en què s'imprimeixen i el procés de producció pel qual passa», subratlla el científic. En la mateixa línia es manifesta l'OMS: «La probabilitat que una persona infectada contamini productes comercials és baixa i el risc de contreure el virus que causa la COVID-19 per un paquet que s'ha mogut, viatjat i exposat a diferents condicions i temperatures també és baix».

impressió

La transmissió del virus a través de superfícies suggereixen que les poroses tenen menor potència i durabilitat; que els diaris són encara més estèrils al virus a causa de la tinta i al procés d'impressió, i que els editors i la cadena logística han adoptat les precaucions de seguretat necessàries en les plantes d'impressió, el procés de distribució, els quioscos i els lliuraments a domicili.

L'Associació Internacional de Mitjans d'Informació (INMA) cita com a fonts a la revista científica Journal of Hospital Infection, al National Institute of Allergy and Infectious Diseases dels EUA i al John Innes Center per a explicar que «mai hi ha hagut un incident documentat en el qual el virus hagi estat transmès per un diari, revista, carta impresa, o paquet, segons els principals experts del món».