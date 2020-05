Els contagis pel coronavirus a Espanya augmenta a 271 persones en 24 hores

La crisi del coronavirus

30.05.2020 | 20:09

Les dades de les darreres 24 hores a Espanya han donat com a resultat l'augment de contagis fins a 271 nous pacients de la Covid-19 i 43 morts a la darrera setmana. La gran majoria d'aquests nous contagis se situen a Madrid, amb 95 nous casos en un dia, i a Catalunya, amb 88. Els dos darrers dies la xifra de nous contagis no havia superar els 200. L'augment a Catalunya està relacionat amb el brot detectat a Lleida, que ha provocat que aquesta província no pugui avançar de fase.

Els experts diuen que la xifra illada no marca encara tendència, però sí emet una imatge d'un augment al llarg de la setmana i determina que el nombre de persones que s'estan contagiant a mida que avança la desescalada augmenta. A començaments de la setmana el nombre de contagis per cada 100 mil habitants era de 0,42 i ara és de 0,68, informa El País.

Diuen els experts que es normal que es produeixin alguns brots a mida que es relaxin les mesures de confinament, però s'ha de tenir en compte que la situació ha d'estar sota control. L'índex de contagis per cada 100 mil habitants indica que baixen si està per sota de 1 i que pugen si està per sobre.