El CAP Sud torna a obrir aquest dilluns per reforçar la Primària

J. A.

29.05.2020 | 20:50

L'atenció sanitària torna a pivotar de forma determinant en l'Atenció Primària. Una vegada superat el sotrac de la pressió assistencial a la qual la pandèmia de coronavirus va sotmetre els hospitals i les unitats de cures intensives, la Primària pren el relleu amb el seguiment de la Covid-19. Per això, des de dilluns, Terrassa recupera el CAP Sud, que va ser tancat en el seu moment. MútuaTerrassa ha donat a conèixer les novetats sobre els centres de Primària que gestiona. El CAP Oest continuarà centralitzant la patologia pediàtrica i el CAP Rambla seguirà aglutinant la patologia respiratòria Covid-19.

A partir del dilluns vinent, i fins a finals de setembre, el CAP Terrassa Sud prestarà atenció a la patologia no respiratòria d'adults en horari de vuit del matí a tres de la tarda. L'atenció pediàtrica, igual que en el cas del CAP Rambla, es durà a terme al CAP Oest. Precisament aquest centre aglutina la pediatria dels tres centres d'Atenció Primària (Rambla, Sud i Oest) i atenció a la patologia no respiratòria d'adults. L'horari serà de vuit del matí a vuit de la tarda. El CAP Rambla centralitza l'atenció de la patologia respiratòria Covid-19 dels tres centres i atenció a la patologia no respiratòria d'adults. L'horari serà de vuit del matí a vuit de la tarda els dies laborables i urgències de nou del matí a vuit del vespre els caps de setmana i festius. L'atenció pediàtrica, igual que en el cas del CAP Sud, es durà a terme al CAP Oest.

D'acord amb les recomanacions del Catsault es demana als ciutadans que la gestió de visites, consultes i altres tràmits es realitzin de forma no presencial des del formulari habilitat a la web de MútuaTerrassa (www.mututerrassa.cat) i a La Meva Salut. Degut a les limitacions d'espai de les sales d'espera per evitar contagis, es prioritzaran altres formes d'atenció (telemedicina) i es treballarà per tal que les visites presencials no superin el 30-40% de les visites d'abans de la pandèmia.

Consultories virtuals

Es potenciaran les consultories virtuals entre el metge de família i l'especialista hospitalari per tal de prescindir de les visites presencials evitables a les consultes externes. Es recomanarà als ciutadans que truquin abans d'anar al CAP per gestionar qualsevol necessitat.

Segons ha explicat MútuaTerrassa en un comunicat se separaran els circuits entre pacients sospitosos de Covid-19 i no sospitosos i per últim es reforçarà la capacitat d'autocura per les patologies lleus que no requereixen intervenció sanitària.

El paper de la Primària durant la pandèmia

La consellera de Salut, Alba Vergés, va destacar ahir el paper de l'Atenció Primària per atendre tota la població i alhora fer un seguiment a les persones amb malalties cròniques per evitar que es descompensessin. Va subratllar també l'atenció espontània que s'ha fet, així com la detecció precoç amb plaques pulmonars, radiografies i ecografies per detectar els inicis de pneumònia. També va explicar que a dia d'avui, el 25% de les visites a la primària són presencials i el 75% no presencials, sobretot telefòniques. A més, va subratllar que en les últimes setmanes és també la Primària qui fa les proves PCR per detectar la Covid-19, sempre sota criteri clínic. "La Primària té l'acessibilitat de poder fer aquestes proves i d'indentificar els primers contactes de forma ràpida. Aquesta setmana al 61% dels pacients sospitosos del país se'ls ha fet la PCR, unes proves que es van incrementant cada dia", ha afirmat Vergés. La consellera també va destacar l'Atenció de la Primària a les residències de gent gran, amb més de 330.000 visites a aquests centres, el 60% de les quals de forma presencial. Vergés ha explicat que s'estan fent cribratges sistemàtics a totes les residències de gent gran de Catalunya per poder sectoritzar molt bé les residències.