Avui ha tancat el Don Cándido com a hotel de suport sanitari

30.05.2020 | 22:15

El Don Cándido ha tancat avui com a hotel de suport sanitari durant la gestió de la crisi del coronavirus. Des del 27 de març l'hotel de la rambleta del Pare Alegre es va posar a disposició del personal sanitari oferint un lloc per poder descansar i no posar en risc de contagi de la Covid-19 a les seves famílies.

Uns 800 professionals sanitaris han fet ús dels hotels que el departament de Salut de la Generalitat ha habilitat arreu de Catalunya per tal d'oferir-los un espai pròxim als hospitals per poder descansar. En aquests 65 dies de funcionament, el centre de serveis del Don Cándido ha disposat de 80 habitacions i s'ha facilitat allotjament a tot el personal que ho ha sol·licitat, (amb habitacions individuals i mitja pensió), dutxes, vestidors i espais de descans en condicions higièniques adaptades a l'actual situació de pandèmia.

L'hotel Terrassa Park també ha estat posat a disposició de les autoritats sanitàries, però en aquest cas com a hotel medicalitzat, gestionat per Mútua Terrassa. El Terrassa Park, que ha funcionat com una extensió de l'hospital de Mútua Terrassa, va tancar la setmana passada gràcies al descens de les xifres de pacients de la Covid-19.