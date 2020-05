Protesta dels treballadors dels menjadors escolars de Terrassa

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

29.05.2020 | 12:58

Prop d'una trentena de representants dels 700 treballadors dels menjadors escolars s'ha concentrat aquest matí, respectant les mesures sanitàries de distància de seguretat i amb mascaretes, al Raval de Montserrat per protestar davant de l'Ajuntament i denunciar que no cobren ni la nòmina ni l'atur. L'empresa encarregada de gestionar el servei, Sehrs Food, va presentar un ERTO el 13 de març i des de llavors, per problemes de tresoreria, no han ingressat ni el 30% que els ha d'abonar. A més molts treballadors no han cobrat tampoc, de manera regular, el 70% de l'atur pels problemes generalitzats del SEPE.

L'Ajuntament ha emès un comunicat en què remarca que la competència d'aquesta prestació és del Departament d'Educació de la Generalitat, que la delega en el Consell Comarcal del Vallès Occidental i aquest en l'ens municipal. En un principi l'administració municipal va voler avançar el pagament del 30% del salari que els treballadors deixen de percebre amb l'ERTO, sempre què l'empresa concessionària li retornés. "Això no ha estat possible perquè per fer-lo efectiu ens cal l'autorització del Consell Comarcal del Vallès Occidental, autorització que ens ha estat denegada explícitament. Desitgem que el problema es solucioni ben aviat i continuarem mantenint contactes amb l'empresa", han manifestat en un comunicat de premsa l'alcalde i la regidora d'Educació.