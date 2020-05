Mor Jordi Aparicio, el fotògraf per excel·lència de la Terrassa dels 60

28.05.2020 | 20:52

A finals del 2018, l'exposició "Crònica gràfica de Terrassa", a Arxiu Tobella, va suposar el redescobriment de l'obra fotogràfica de Jordi Aparició i Canadell. Era una seleccció d'un fons impressionant, per extensió i per qualitat, que el seu autor havia donat l'any anterior a aquesta fundació. Uns 6.800 negatius, 1.600 dels quals de temes de Terrassa, i molts d'Egara, el barri on va viure des dels anys cinquanta, aquest fotògraf nascut a la ciutat el 1928, i traspassat ahir.

Treballador de l'AEG, Aparicio dedicava els caps de setmana a fer cròniques de futbol i hoquei per ràdios i pel diari El Mundo Deportivo, i les seves primeres fotografies. El 1954, en instaurar l'AEG la jornada intensiva, va començar a treballar a les tardes a Fotos Francino. Durant vint anys va cobrir per aquesta empresa molts actes i esdeveniments de la ciutat. Aparicio, que deia que se sentia sobretot periodista, també va fer reportatges pel diari La Vanguardia. Militant durant molts anys d'Unió Democràtica, va col·laborar en diverses campanyes electorals i va ser membre actiu de l'A.VV. d'Egara.