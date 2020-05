L' Hotel Don Cándido tanca els serveis per a personal sanitari

El Don Cándido ha estat un dels 33 hotels habilitats a Catalunya com a centre de serveis per a sanitaris.

Santi Palos

28.05.2020 | 20:52

Uns 800 professionals sanitaris han fet ús dels hotels que el departament de Salut de la Generalitat ha habilitat arreu de Catalunya per tal d'oferir-los un espai pròxim als hospitals per poder descansar, dormir-hi si els era necessari, isobretot no posar en risc de contagi de la Covid-19 a les seves famílies. Un d'aquests ha estat el Don Cándido de Terrassa, incorporat a aquesta xarxa a petició del nostre Ajuntament. El va sol·licitar a Salut per respondre a les demandes de molts professionals de Mútua Terrassa i l'Hospital de Terrassa. Aquest personal sanitari manifestava la necessitat de disposar d'un espai amb serveis i possibilitat d'allotjament per a després de la jornada laboral.

El 27 de març va posar-se en marxa el centre de serveis per a personal sanitari de l'hotel Don Cándido. I ha estat funcionant fins avui. Demà tancarà (i tots els altres de Catalunya ho faran en aquest cap de setmana), ha comunicat CatSalut, que ha pres la decisió pel menor risc de contagi i els canvis organitzatius dels torns de treball d'aquest col·lectiu, i la important baixada de la pressió de les seves situacions de treballs.

En aquests 65 dies de funcionament, el centre de serveis del Don Cándido ha disposat de 80 habitacions. Des de les instal·lacions de l'hotel s'ha facilitat allotjament (amb habitacions individuals i mitja pensió), dutxes, vestuaris i espais de descans, i també condicions higièniques i de seguretat adaptades a l'actual situació de pandèmia a tot el personal sanitari que ho demanava. També aparcament. La mitjana d'ocupació del centre ha estat del cinquanta per cent de la seva capacitat, i els usuaris n'han fet una bona valoració.

Metges, infermeres i altres treballadors sanitaris han pogut fer ús dels serveis que se'ls hi oferia al Don Cándido una vegada acabada la feina i abans de tornar a casa, d'acord amb el nivell de risc laboral de cada persona, i també la vulnerabilitat del seu entorn familiar. No només els de MútuaTerrassa i Hospital de Terrassa, sinó també els professionals sanitaris de la ciutat que treballen a centres d'altres poblacions. Les estades han estat validades i autoritzades per la direcció de cada hospital.

Amb aquesta iniciativa, a més de donar suport al desenvolupament de les funcions essencials que tenen encomanades, l'Ajuntament ha volgut reconèixer i expressar el seu agraïment a l'extraordinària tasca que han fet i segueixen fent els professionals de la sanitat. Articulada pel departament de Salut de la Generalitat, aquesta acció ha estat coordinada pels serveis municipals de Salut i de Protecció Civil.

pagat pel servei català de salut

El cost d'aquests centres de serveis als hotels està a càrrec del Servei Català de la Salut, que ahir va fer públic que, a tot Catalunya, en total, s'han fet prop de 50 mil pernoctacions, i la mitjana d'ocupació ha estat del setanta per cent. Els hotels habilitats han estat 33. El dia que va registrar més usos d'aquest servei va ser el dimecres 29 d'abril, en què 1.100 treballadors sanitaris van passar en algun moment de la jornada per un d'aquests hotels.

La zona amb més hotels habilitats, un total de vuit, ha estat la regió metropolitana sud, seguida de la metropolitana nord, amb sis. A Barcelona han funcionat cinc establiments. En el Camp de Tarragona i Girona el nombre d'hotels habilitats ha estat de quatre per regió, i a les Terres de l'Ebre, dos.