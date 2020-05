Ja es tramiten els ajuts de menjador escolar

Santi Palos

28.05.2020 | 20:52

L' Ajuntament de Terrassa va obrir ahir el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2020-2021, que es tancarà el 19 de juny. Enguany, per primera vegada, el tràmit només es pot fer de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Les persones que necessitin suport en la tramitació, poden trucar al telèfon municipal 010 i demanat cita prèvia. Se'ls assignarà un dia i hora per rebre una trucada de personal tècnic de Serveis Socials, que per telèfon ajudaran a fer el tràmit de forma telemàtica. En cap cas s'atendrà a cap persona de forma presencial.

sms amb l'esborrany

També aquest any per primera vegada, a les famílies que tenien concedit l'ajut durant aquest curs escolar no els hi caldrà fer cap tràmit. Aniran rebent, a partir d'avui, un missatge de text al telèfon mòbil amb un enllaç a l'esborrany de l'ajut. Només l'han de revisar de forma detallada, per tal de veure si totes les dades són correctes, i validar-lo. Si les dades no són correctes o no estan actualitzades, i volen presentar alguna esmena, ho han de fer també a través d'un formulari de modificació que trobaran la Seu Electrònica (a la web aoberta.terrassa.cat/tramits). No hi ha l'opció de fer-ho de manera presencial en cap centre municipal de serveis socials.

Les famílies que hagin de tramitar una nova sol·licitud d'ajut per al menjador, perquè no n'eren beneficiàries durant el curs 2019-2020, o bé perquè no han rebut l'esborrany, poden fer-ho a través d'un altre formulari, A la sol·licitud s'ha de fer constar el codi de l'alumne assignat per Educació de la Generalitat i que ha de facilitar el centre educatiu. Els alumnes de P3 no en disposen, però per la resta és obligatori.