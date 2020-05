Dur enfrontament entre el govern municipal i l'oposició al ple per la petició de dimissió de Noel Duque

Josep Cadalso

29.05.2020 | 16:41

L'equip de govern municipal i els partits de l'oposició han mantingut un dur enfrontament dialèctic en el ple municipal telemàtic que s'ha celebrat aquest divendres al voltant de la petició de dimissió del tinent d'alcalde Noel Duque. Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Terrassa i Ciutadans han presentat una proposta de resolució conjunta en la qual demanaven la dimissió del quart tinent d'alcalde del govern municipal per unes manifestacions realitzades en un directe al seu perfil de Facebook que l'oposició entén com a amenaçadores i allunyades del respecte institucional.

Miquel Samper, de Junts per Terrassa, ha qualificat de "molt greu" l'episodi, que considera impropi d'un càrrec escollit per la ciutadania. Javier González, de Ciutadans, ha recordat altres episodis d'aquestes característiques. "No és la primera vegada que passen", per afegir que tenen "una gravetat molt notòria". I Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya, ha remarcat que les paraules de Duque eren "més que desafortunades", destacant que en qualsevol democràcia aquest discurs "hauria provocat una destitució immediata".

Noel Duque ha demanat disculpes, però ha significat actituds de l'oposició que també ha qualificat d'incorrectes. "No dimitiré", ha dit. "Vostès són la dreta i volen que dimiteixi sense posar en dubte la meva gestió. Ja sé que no els agrado, però vostès també m'avorreixen."

El debat també ha estat dur en relació amb la gestió de l'equip de govern en el conflicte obert amb les seccions sindicals de l'Ajuntament. Però, en canvi, s'ha visualitzat un consens total a l'hora d'acordar un front comú en l'elaboració d'un programa de mesures per a la reactivació econòmica de la ciutat.

El ple ha aprovat, per altra banda, l'Ordenança de Mobilitat que regula la circulació dels patinets elèctrics i redueix la velocitat dels vehicles a bona part de les vies urbanes a 30 quilòmetres per hora. I també les normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.