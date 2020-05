Des de dilluns ens podem desplaçar a Barcelona sense limitacions

J. A.

28.05.2020 | 20:52

Tots els ciutadans de Terrassa podran desplaçar-se a partir de dilluns a Barcelona i als municipis que formen part de la Regió Sanitària Metropolitana Sud. També tindran aquesta opció la resta de ciutats de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, entre les que s'inclou Terrassa. El Ministerio de Sanidad va confirmar ahir al vespre el canvi -un altre- en el procés de desconfinament i considera Barcelona Ciutat i les dues àrees metropolitanes com una sola regio sanitària i per tant aplica la normativa de forma coordinada a les tres zones. Sanidad ha avançat en un dia la resolució respecte a les peticions de les diferents comunitats respecte a les propostes de desdesescalada.

El Procicat va aprovar dilluns la proposta que les tres regions sanitàries de la ciutat de Barcelona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord siguin una sola regió a partir del dilluns 1 de juny, en considerar que tenen una evolució epidemiològica semblant. Per tant, com que seran una única regió, es permetrà; una circumstància que també servirà per esponjar l'alta densitat de Barcelona.

Per prendre aquesta decisió es va tenir en compte en part un informe elaborat per ISGLOBAL en el qual s'indica que els desplaçaments més llargs entre la regió han de tenir caràcter prioritari per tal d'accedir a la feina, als serveis i, especialment, als espais naturals que no es trobin en l'àmbit local i que s'ha de prioritzar l'activitat a l'aire lliure.

lleida, no

El Ministerio de Sanidad també ha confirmat el pas a la fase 2 de la Catalunya central, Girona i les comarques del Garraf i Alt Penedès però no de Lleida, pel rebrot detectat en les dues últimes setmanes, i ja preveu espais per aïllar temporers de la fruita que puguin emmalaltir de coronavirus. Mentre les xifres generals presenten una tendència a la baixa, preocupen les de Lleida, i més ara que està en l'inici de la temporada de recollida de fruita.