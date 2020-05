Primer acte de record de les víctimes

J. A.

27.05.2020 | 20:49

En ple debat per la forma de comptabilitzar les persones que han perdut la vida per la pandèmia de coronavirus, els canvis de criteri i un ball de xifres que no s'atura, ahir es va viure el primer acte de reconeixement a totes les vides perdudes per la crisi de la Covid-19. Ahir es va viure el primer dels deu dies de dol oficial aprovat pel Consell de Ministres i decretat per la Generalitat. Una mesura que no s'havia pres mai en l'actual període democràtic i que evidencia la gravetat d'aquesta crisi sanitària. Va ser un pas inicial per a testimoniar un record per aquells que ja no estan entre nosaltres.

Totes les institucions, incloses l'Ajuntament de Terrassa, ja han anunciat que després de l'estiu, s'espera que en millors condicions que les actuals, es pugui realitzar un gran esdeveniment de caràcter popular per poder retre l'homenatge a les víctimes.

Ahir, a les dotze del migdia, davant de la façana de l'Ajuntament i respectant les mesures de distància, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i els portaveus municipals van seguir el minut de silenci que també es van organitzar en altres institucions. No es va convidar a la ciutadania a seguir el minut de silenci per tal d'evitar aglomeracions.

banderes

Aquest dol s'estableix des d'ahir fins a la mitjanit del pròxim divendres 5 de juny. Durant aquest període, les banderes continuaran onejant a mig pal a la façana de l'Ajuntament. Cal recordar que les banderes oficials de la façana onegen a mig pal des del passat 29 de març. Amb aquest gest simbòlic, l'Ajuntament ret homenatge a totes les persones difuntes de la ciutat a causa del coronavirus.