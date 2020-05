La pandèmia planteja el repte de construir pisos a prova de confinament

La crisi del coronavirus

28.05.2020 | 12:20

El coronavirus ja ha mostrat els seus primers signes de debilitat a Espanya, però l'amenaça d'un rebrot segueix present i posa sobre la taula el repte d'adaptar els habitatges a prova de confinament amb més espais exteriors, multiusos i eficients, segons apunten arquitectes consultats per EFE.

Amb la vida social tancada entre parets, els defectes dels pisos "pensats només per unes hores del dia" han saltat a la vista evidenciant que "les nostres cases no estan preparades per al segle XXI".

Així ho adverteix Enrique Rovira, arquitecte i professor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) especialitzat en accessibilitat, una de les assignatures pendents per alguns habitatges des de fa anys i que ara la pandèmia podria ajudar a resoldre.

Com? Accelerant un canvi de normatives que, al seu torn, donés resposta a d'altres de les deficiències en pisos, com la mala ventilació i il·luminació, un aïllament insuficient o la manca d'espais exteriors.

En el fons, el problema rau en l'absència d'una "cultura de manteniment" de les finques, segons assegura la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig, que considera que la rehabilitació podria contribuir a la comoditat i a l'eficiència energètica.

En aquest sentit, el director de la companyia de construcció passiva Arquima, José Antonio González, proposa instal·lar filtres per millorar la qualitat de l'aire i fer tests per comprovar l'hermeticitat dels habitatges per tal d'assegurar una petjada de carboni "mínima".

A més, experts coincideixen que, a curt termini, es pot guanyar en benestar domèstic de la mà de l'interiorisme, redistribuint els mobles per crear espais "flexibles" que puguin transformar-se. "Es faran servir més sistemes de mobiliari que permetin que de dia el llit s'aixequi i l'habitació es converteixi en un despatx, per exemple, o que el saló tingui diferents configuracions", assenyala Xavier Vilalta, arquitecte i director de Vilalta Studio.

L'expert explica que el confinament obligarà a "reconquistar" els interiors d'habitatges construint més balcons, terrasses i galeries on "connectar" amb l'exterior, així com més espais comunitaris, com horts urbans i terrats amb àrees infantils.

"La gent voldrà que els pisos reuneixin aquestes condicions per poder passar més temps sense sortir", augura Rovira, coincidint amb Puig en què aquestes noves exigències es reflectiran en la demanda del mercat immobiliari.