Mor Jordi Aparicio, el gran fotògraf de la Terrassa dels anys seixanta

S.P.

28.05.2020 | 17:30

Moltes imatges que testimonien la Terrassa del segle XX, sobretot la dècada de 1960, i amb una gran qualitat estètica, les va fer Jordi Aparició i Canadell, històric fotògraf de la nostra ciutat que avui ha mort, a 92 anys. La trajectòria d'Aparicio va començar a la dècada de 1950. Treballava a l'AEG i, els caps de setmana, feia cròniques per diaris esportius i ràdios, i fotografies. El 1954, l'AEG va establir la jornada intensiva, i Aparicio, a les tardes, es va posar a a treballar a Fotos Francino, on va poder profunditzar en la pràctica de la fotografia. Una tasca i una passió que va acabar, l'any 2018, amb la donació a la Fundació Arxiu Tobella d'un fons format per 6.800 negatius, dels quals 1.600 són de temes de Terrassa.