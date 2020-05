Incendi en un restaurant de l'avinguda del Vallès

S.P.

28.05.2020 | 16:39

Un incendi es va produir ahir, a quarts de nou del vespre, en un restaurant del carrer de la Terra, cantonada amb l'avinguda del Vallès. Una dotació policial va ser informada d'una columna de fum que provenia de la zona. En arribar al lloc, va comprovar que hi havia foc a l'interior de l'annex del restaurant. El Cos de Bombers, que també havia rebut l'alerta, va acudir i va remullar la zona per tal d'evitar la propagació del foc. Segons les informacions de Bombers, l'incendi s'havia iniciat en una capsa i havia provocat danys al material que hi havia emmagatzemat. El foc no va provocar ferits.