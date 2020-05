Dilluns s'unifiquen les regions sanitàries

La crisi del coronavirus

28.05.2020 | 20:39

Tots els ciutadans de Terrassa podran desplaçar-se a partir de dilluns a Barcelona i als municipis que formen part de la Regió Sanitària Metropolitana Sud. També tindran aquesta opció la resta de ciutats de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, entre les que s'inclou Terrassa. El Ministerio de Sanidad ha confirmat aquesta mateixa tarda el canvi -un altre- en el procés de desconfinament i considera Barcelona Ciutat i les dues àrees metropolitanes com una sola regió sanitària i per tant aplica la normativa de forma coordinada a les tres zones. Sanidad ha avançat un dia la resolució respecte a les peticions de les diferents comunitats respecte a les propostes de desdesescalada.

La resta de novetats de cara a la setmana que ve a Catalunya es refereixen a que la resta del territori passara a la fase 2, a excepció de Lleida que com a conseqüència del rebrot de més de 90 persrones, vint d'elles en una trobada familiar, continara a la fase 1 junt a l'ara unificada regió sanitària de Brcelona i la seva àrea metropolitana.