Es confirma una nova mort per coronavirus que situa la xifra en 304

28.05.2020 | 19:56

El degoteig de defuncions per la Covid-19 no para i ahir es va confirmar una nova mort que situa la xifra de les persones que han perdut la vida per la malaltia en 304.

La resta de paràmetres mantenen la seva tendència positiva i el nombre de casos positius que es troben ingressats als hospitals terrassencs és de 29. Tres d'ells estan a l'UCI de l'Hospital de Terrassa i 26 a les plantes hospitalàries dels operadors terrassencs. El nombre d'altes que s'han donat a la ciutat és de 1.303 fins al moment.