El cas Noel Duque anirà al ple

28.05.2020 | 04:00

PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa han presentat dues propostes de resolució que seran sotmeses a debat i votació per part del ple municipal. La primera és referent a l'episodi que va protagonitzar el 4rt tinent d'alcalde, Noel Duque, en el qual, segons aquests partits, va insultar i amenaçar a l'oposició, motiu pel qual els tres grups municipals han demanat la seva dimissió. Els partits de l'oposició demanen un compromís de tot el consistori per vetllar per la bona pràctica democràtica de la representació institucional de l'Ajuntament. La segona proposta conjunta de l'oposició és de recolzament a les quatre seccions sindicals de l'Ajuntament (SALT, UGT, CCOO, SPL-CME), que van denunciar que s'han vist menyspreades pel Govern municipal al no tenir-los en compte en l'adopció de les mesures municipals de desescalada. L'oposició recull les demandes que els representants dels treballadors els van fer arribar via carta i sol·licita incorporar als sindicats de l'Ajuntament a la pressa de decisions que afectin als drets o a la seguretat de les treballadores i els treballadors municipals, en el marc del comitè de prevenció de riscos laborals, així com una rectificació de la 2ª tinenta d'alcalde, Núria Marín.