La preinscripció escolar per via telemàtica supera el 70%

Teresa Romero

26.05.2020 | 21:12

El procés de preinscripció en línia, instaurat a Terrassa com a mesura extraordinària davant la situació d'emergència per la crisi del coronavirus, ha resultat tot un èxit. "La preinscripció que s'ha fet per primer cop telemàtica ha resultat molt millor del que ens...