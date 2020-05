Minut de silenci per recordar les víctimes de la Covid-19

La crisi del coronavirus

27.05.2020 | 12:24

L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit al minut de silenci que s'ha fet avui a les 12 del migdia per recordar les víctimes de la Covid-19. Amb aquesta acció, el consistori se suma a la proposta del Govern espanyol de declaració de dol oficial a tot el país per les víctimes causades per la pandèmia de la Còvid-19.

L'alcalde i els portaveus han seguit el minut de silenci a l'atri de l'Edifici consistorial, al Raval de Montserrat, lloc tradicional de concentracions en ocasions com aquesta.

Terrassa se suma així al dol oficial de deu dies aprovat pel Consell de Ministres i decretat per la Generalitat de Catalunya. Aquest dol s'estableix des de les 0 h del dimecres 27 de maig fins a les 0 h fins a la mitjanit del divendres 5 de juny.