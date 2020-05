L'Ordenança de Mobilitat regularà l'ús dels patinets

27.05.2020 | 18:16

La regulació de l'ús dels patinets elèctrics és una de les principals novetats que recull la nova Ordenança de Mobilitat de Terrassa, que l'equip de govern municipal presentarà a aprovació en el ple del divendres. Aquest document també redueix la velocitat màxima permesa en nombroses vies urbanes. La principal novetat que introdueix l'ordenança és la reducció de la velocitat genèrica de les vies urbanes de 50 quilòmetres per hora a 30, excepte en aquelles vies de dos o més carrils de circulació, on l'autoritat competent podrà establir límits superiors.

Quant als patinets elèctrics, limita l'edat d'ús a partir dels 14 anys, fent obligatori l'ús del casc fins als 16 anys. Aquests vehicles no podran circular per la vorera ni tampoc per calçades de més de 30 quilòmetres per hora. Atès que la mateixa ordenança rebaixa la velocitat màxima de les vies urbanes d'un carril a 30 quilòmetres per hora, els patinets elèctrics podran circular per aproximadament el 80 per cent de la xarxa viària de la ciutat.