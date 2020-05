L'Ajuntament obre dijous el període de tramitació d'ajuts per al menjador escolar

27.05.2020 | 16:01

L'Ajuntament de Terrassa obrirà aquest dijous el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2020-21. El tràmit, que es farà exclusivament de forma telemàtica, es pot fer fins al 19 de juny. Per facilitar la tramitació, en molts casos no caldrà ni omplir el formulari de sol·licitud. Les famílies que tenien concedit l'ajut durant aquest curs escolar rebran, a partir de dijous, un missatge de text al telèfon mòbil amb un enllaç a l'esborrany de l'ajut, que caldrà revisar i validar-lo si les dades són correctes.

Les famílies que vulguin tramitar una nova sol·licitud, ho hauran de fer a través d'un altre formulari, que trobaran a https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3501. També es pot demanar suport al 010 i demanar cita prèvia per rebre una trucada de personal tècnic de Serveis Socials. No hi haurà atenció presencial.