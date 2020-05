L'Ajuntament busca espais públics per a classes al setembre

T. Romero

26.05.2020 | 21:12

Tots els agents educatius de la ciutat es van reunir dilluns a la tarda en la primera reunió del Consell Escolar Municipal després de l'aturada per l'estat d'emergència per la crisi de la Covid-19. L'últim contacte de l'Ajuntament amb les escoles i els representants de les famílies i dels alumnes, així com dels sindicats, havia tingut lloc el 10 de març i 76 dies després el "terratrèmol" del coronavirus al món educatiu va marcar aquesta vegada el full de ruta de la convocatòria.

Els punts principals de l'ordre del dia del Consell Escolar Municipal van ser l'acompanyament i les mesures de suport que el servei municipal d'Educació ha fet a les famílies dels centres durant el confinament; com s'està desenvolupant la preinscripció i "l'estat actual de la fase 2 del projecte d'equitat que té a veure amb l'escolarització equilibrada donat l'alt nivell de segregació que hi ha a Terrassa", segons explica la regidora d'Educació Teresa Ciurana.

Durant la conversa telemàtica amb els directors de les escoles la regidora va recollir la preocupació de com reprendre el curs escolar al setembre amb les condicions sanitàries anunciades pel conseller Josep Bargalló per evitar la propagació de la Covid-19.

Les aules s'han quedat petites si s'imposa la distància de dos metres entre persones i s'estableix el ràtio de menys de 10 alumnes per professor fins a 3 anys; de 13, a primària, de 3 a 12 anys i de 15 alumnes per a la resta de nivells escolars.

"Les administracions han de buscar solucions al problema de l'espai i per això l'Ajuntament està buscant edificis de titularitat pública per poder acollir les aules al setembre", avança la regidora Teresa Ciurana. En aquests moments els serveis municipals estan elaborant una llista d'espais públics aptes per impartir classes i la setmana vinent la presentaran al director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, Jesús Viñas.

Respecte al pla d'obertura d'escoles a la fase 2, que obliga als centres educatius a obrir les seves portes a l'alumnat a partir del 8 de juny es va proposar "que només es reuneixin grups de 13 alumnes dels cursos finalistes (sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat) amb el seu tutor o tutora per acomiadar el curs. La resta pot fer el seguiment amb les habituals videotrucades, converses telefòniques o reunions telemàtiques", indica la regidora d'Educació.

els casals d'estiu, a punt

L'Ajuntament també està treballant cada setmana en l'organització dels casals d'estiu, que començaran al juliol amb la fase 3 i es desenvoluparan a l'agost i la primera quinzena de setembre. "Estem pendents de les consignes de la Generalitat i volem assegurar que hi puguin haver més places, sobretot per alumnes amb capacitats diverses", diu.

També es va parlar del material escolar i digital que s'ha aportat als alumnes de famílies necessitades (al juliol arribaran 200 nous portàtils) i de la necessitat de formació telemàtica del professorat.

També segueix en marxa el projecte d'equitat elaborat amb una sociòloga per implantar un protocol d'equitat d'alumnes a les escoles. "És un programa pilot que servirà de model a altres municipis".