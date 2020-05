Dues noves defuncions eleven la xifra de morts per Covid-19 a 303

La crisi del coronavirus

27.05.2020 | 20:43

La xifra de defuncions ha augmentat a 303 amb dues noves morts que es van incorporar ahir a les dades de la Covid-19 dels hospitals terrassencs. Les xifres ens diuen que la pandèmia ha rebaixat molt la seva incidència fins al moment, encara que les autoritats sanitàries diuen que no hem de relaxar les mesures de prevenció. Ahir va entrar una persona més a l'UCI de l'Hospital de Terrassa i ara són tres les persones que necessiten cures intensives. Els positius han passat a les darreres 24 hores de 34 a 31 i a les plantes dels hospitals terrassencs queden ingressats un total de 28 persones. Les altes que s'han donat fins al moment són 1.296. El nombre de positius dels quals disposem són els tractats directament als hospitals, no tenim dades dels detectats a l'assistència primària que no necessiten hospitalització.