Buscant la unificació sanitària

Josep Arnero

26.05.2020 | 21:12

L'evolució de la pandèmia de coronavirus provoca mesures i decisions que van canviant en poques hores. El procés de desconfinament és l'exemple més clar. La proposta inicial plantejada pel Ministerio de Sanidad establia com a territori la demarcació de la província. La Generalitat va plantejar que la desescalada fos per regions sanitàries, una proposta que va acceptar Sanidad. Ara, es busca una nova varietat amb la unificació de regions sanitàries. La Generalitat vol que la zona que concentra més població de Catalunya avanci de forma coordinada. D'aquesta manera es podrà circular per tota aquesta àrea sense les limitacions que hi ha actualment, que impedeix canviar de regió sanitària.

El Procicat va aprovar dilluns per la tarda la proposta que les tres regions sanitàries de la ciutat de Barcelona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord , en la que s'inclou Terrassa, siguin una sola regió a partir del pròxim dilluns dia 1 de juny, en considerar que tenen una evolució epidemiològica semblant. Per tant, com que seran una única regió, es permetrà la mobilitat entre tots els municipis de les regions sanitàries de Barcelona ciutat i les àrees metropolitanes sud i nord; una circumstància que també servirà per esponjar l'alta densitat de Barcelona, segons la Generalitat.

aïllament injust

Salut diu que per prendre aquesta decisió s'ha tingut en compte en part un informe elaborat per ISGLOBAL en el qual s'indica que els desplaçaments més llargs entre la regió han de tenir caràcter prioritari per tal d'accedir a la feina, als serveis i, especialment, als espais naturals que no es trobin en l'àmbit local i que s'ha de prioritzar l'activitat a l'aire lliure.

Poques hores abans, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va traslladar al Govern la petició d'unificació a sempre que els indicadors sanitaris ho permetin. Ballart va fer la petició durant la reunió telemàtica t amb la consellera de Salut, Alba Vergés, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch. L'alcalde remarca que s'ha d'entendre la regió metropolitana com un tot, i que la separació actual suposa "un greuge que no té en compte aquesta realitat. La separació per regions sanitàries ens aïlla injustament, malgrat que estem a tocar i malgrat la realitat i els vincles propis d'aquesta proximitat".