Bon ambient el primer dia del mercadal d'alimentació i amb mascaretes

La crisi del coronavirus

27.05.2020 | 12:13

Avui el Mercadal de Martí l'Humà ha reprès la seva activitat amb una bona afluència de públic tot i que la seva oferta està limitada a 33 parades d'alimentació, herbolari, drogueria i restauració. Els marxants han tornat amb ganes de treballar, sense saber si podran aguantar econòmicament i amb la reivindicació de que s'amplii el nombre de parades "al 50% de la capacitat del mercat". Fins i tot reclamen que tornin els venedors de roba "perquè estan passant gana i tenen tot el dret a ser aquí, com nosaltres. L'avinguda de Béjar té un quilòmetre i espai suficient per a que hi siguem tots", indica Miguel Ángel Rodríguez, de Fruit Fresc Miguelito.

L'activitat ha començat a les 9 del matí amb molta clientela que ha volgut evitar la calor de la jornada. Amb tot, a les 11 del matí ja s'han format les primeres cues al control de l'entrada perquè l'aforament ha quedat limitat a 476 persones.

Els fruiters i venedors d'olives i pesca salada han estat els que han atret més compradors, principalment dones i parelles fidels al mercat dels dimecres. "M'he acostumat des de fa tres anys a comprar la fruita i la verdura aquí i he volgut retrobar-me amb els comerciants tot i que durant el confinament m'han servit els productes a casa", explica Mari Carmen, una clienta fidel a l'històric mercat ambulant.