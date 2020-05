Quines són les mesures a les terrasses?

25.05.2020 | 21:21

Aquestes són les principals condicions en aquesta fase 1 per reactivar l'activitat de bars i restaurants a l'aire lliure. - No es pot consumir a dins de l'establiment. - Les terrasses han de ser espais a l'aire lliure o amb sostre, però no amb més de dos parts al voltant. - Ocupació màxima del 50 per cent de...