Jordi Ballart, celebrant la victòria en la nit del 26 de maig de 2019. Nebridi aróztegui Jordi Ballart, celebrant la victòria en la nit del 26 de maig de 2019.

La nit de les travesses trencades

Josep Cadalso

25.05.2020 | 21:21

Diumenge 26 de maig del 2019. Tal dia com avui fa un any. L'Ajuntament de Terrassa confirma abans de les onze de la nit els resultats de les eleccions municipals a la ciutat. Aquest cop el monòton guió de cada convocatòria local s'ha trencat. La formació Tot per Terrassa, liderada per l'exalcalde socialista Jordi...