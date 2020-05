MútuaTerrassa ja no té pacients a l'UCI, dilluns va sortir la darrera

26.05.2020 | 21:42

MutuaTerrassa ja no té pacients de Covid-19 a l'UCI, dilluns va sortir la darrera, Isabel, després de més de quaranta dies a Cures Intensives. L'activitat de la Covid-19 als centres hospitalaris terrassencs es manté en nivells molt baixos. Hospital de Terrassa té dues persones encara a la seva UCI. En planta el volum global dels dos hospitals terrassencs és de 32 persones, una menys que ahir i el nombre de pacients amb la malaltia és d'un total de 34, dos menys que ahir.

Hem de lamentar una defunció més aquesta setmana, que eleva la xifra de morts per la pandèmia als hospitals terrassencs a 301. El nombre d'altes que s'han donat fins al moment és d'un total de 1.293.

Ara, la feina de xoc s'està fent a l'assistència primària, a la que s'han de fer proves per detectar i contenir posibles rebrots de la malaltia a la ciutat.

DOL

El Govern d'Espanya ha declarat dol oficial per les víctimes del coronavirus, el període de dol més llarg que la recent etapa democràtica a l'Estat espanyol, tal com va anunciar dissabte en la seva compareixença setmanal el president Pedro Sánchez. El dol comença amb tot l'Estat en fase 1 de desescalada de l'estat d'alarma decretat el passat 14 de març, que pretenia frenar d'arrel l'expansió de la Covid-19, quan s'havien registrat 120 morts i més de quatre mil contagis. A data d'ahir i amb el nou sistema de recompte i les correccions imposades pel Ministerio de Sanidad, el nombre de morts a Espanya era de 26.834