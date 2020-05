Mútua acomiada l'última pacient amb Covid-19 de l'UCI

La crisi del coronavirus

26.05.2020 | 11:23

Isabel, l'última pacient positiva de coronavirus ingressada a l'UCI de MútuaTerrassa, ha rebut una gran ovació del personal sanitari abans de ser traslladada a planta. Després de 47 dies a l'UCI la pacient està superant la batalla contra el virus i es recupera en aquest centre sanitari.

Isabel no és nascuda ni viu a Terrassa. Tal com va confirmar l'alcalde Jordi Ballart en roda de premsa la setmana passada ja no queda cap terrassenc ingressat a les UCI's dels centres sanitaris de la ciutat.

El vídeo que podeu veure ha estat publicat per MútuaTerrassa a través de les seves xarxes socials.