L'oposició demana "llum i taquígrafs" per una suposada irregularitat en la tramitació de denuncies policials

Representants de l'oposició, PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa, en el ple municipal del setembre.

26.05.2020 | 14:08

El nou xoc entre l'equip de Govern i l'oposició neix arrel d'una intervenció policial a principis del mes d'abril. En aquella actuació, agents de la Policia Municipal de Terrassa van denunciar a dues persones que estaven incomplint el decret de l'estat d'alarma per saltar-se el confinament. Aquesta situació va generar debat aquell mateix dia a les xarxes socials, i l'Alcalde, Jordi Ballart, segons l'opisició, va intervenir per dir públicament que estava «gestionant el tema» per veure què havia passat i donava la raó a aquells veïns que demanaven retirar les denúncies. Dies després, un sindicat policial va denunciar que havien desaparegut dues denúncies, precisament les mateixes objecte d'aquesta actuació policial.

La direcció de la Policia Municipal va convocar d'urgència als grups municipals per donar la seva versió dels fets, a la qual van participar el regidor de Seguretat, Xavier Fernández; i l'Intendent Major de la Policia, entre d'altres persones. En aquesta reunió, les explicacions que des del govern municipal van donar a l'oposició no van resoldre tots els dubtes, motiu pel qual des del PSC, C's i JxT es va demanar una reunió extraordinària de la Comissió Informativa de l'àrea. Els grups municipals de l'oposició lamenten la negativa de la Tinenta d'Alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, de convocar aquesta reunió extraordinària. L'oposició demana "llum i taquígrafs" per aquesta suposada irregularitat en la tramitació de denuncies policials.