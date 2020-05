La xifra de defuncions per Covid als hospitals de Terrassa es de 300

25.05.2020 | 21:59

Les xifres hospitalàries de la Covid.19 a Terrassa s'han estabilitzat, però no ha acabat la incidència de la pandèmia a la ciutat. La xifra de persones que han mort als centres sanitaris terrassencs com a conseqüència del coronavirus ha arribat ja als 300. Des de divendres s'han produït dues noves defuncions.

Recordem una vegada més que tant la xifra de defuncions, com d'afectats per la pandèmia als hospitals de Terrassa no vol dir que tots siguin residents a la nostra ciutat. Tant MútuaTerrassa com Hospital de Terrassa atenen pacients de la ciutat i de municipis de la seva demarcació. De la mateixa manera, hem de recordar que les defuncions que es comptabilitzen són les de pacients que han estat sotmesos a proves diagnòstiques específiques i han donat positiu per Covid-19. No es comptabilitzen les defuncions a domicilis o a residències, ni tampoc les de terrassencs que hagin pogut morir a altres centres hospitalaris.

En relació al nombre de pacients positius, hem de dir que no hi ha variació respecte de divendres i es mantenen els 36. Hi ha tres persones a les UCI i 33 estan sent atesos a planta hospitalària, dos més que divendres. Les altes han arribat ja als 1.288 pacients.