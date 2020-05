Denunciades 75 persones per incompliment de l'estat alarma el cap de setmana

La crisi del coronavirus

25.05.2020 | 19:39

La Policia Municipal ha denunciat a un total de 75 persones per no complir el decret d'estat d'alarma en diferents actuacions i per diferents motius al llarg del cap de setmana. D'aquestes, 19 persones van ser denunciades divendres, 32 ho van ser dissabte i les 24 restants diumenge. En aquests casos, les persones denunciades no van poder justificar el motiu per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent.

Entre els diferents casos, cal destacar que a les 4 h de la matinada d'ahir diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle i els agents van observar en el conductor símptomes d'estar sota la influència de l'alcohol. Se li va realitzar la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,44 mg/l en aire expirat. El conductor va ser traslladat a les dependències policials per realitzar les proves de precisió, en les quals va donar uns resultats de 0,47 mg/l i 0,47 mg/l. El conductor va ser denunciat per aquest motiu i també per incompliment del decret de l'estat d'alarma, juntament amb el seu acompanyant.