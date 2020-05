Hi haurá setrilleres o escuradents a les terrasses dels bars?

La crisi del coronavirus

24.05.2020 | 21:04

La hostaleria en general és demà la gran protagonista del desconfinament. Bars i restaurant podien obrir fins ara per servir menjar a domicili o per recollir a l'establiment amb limitacions. Demà poden obrir les terrasses, encara que també amb limitacions. A Terrassa un total d'uns setanta bars i restaurants han demanat permís a l'Ajuntament per ampliar les seves terrasses davant la imminència de la fase 1. El Consistori intenta, sempre que sigui possible evitar la pèrdua de taules als restauradors, ja que només podran obrir amb el 50 per cent de l'aforament de les seves respectives terrasses. De la mateixa forma, l'Ajuntament atorga permisos especials als bars que no tinguin terrasses quan l'espai a la va pública ho permeti.

Repassem les principals condicions que reactivarà l'activitat de bars i restaurants.

- Les terrasses han de ser espais a l'aire lliure o amb sostre, però no amb més de dos parts al voltant.

- Ocupació màxima del 50 per cent de taules a les terrasses.

- Distància de 2 metres entre taules.

- Màxim de 10 persones juntes respectant la distància de seguretat.

- No es pot consumir dintre els locals.

- Poden acceptar comandes als mateixos locals, per telèfon o per internet per servir a domicili o als establiments.

- Han d'habilitar espais degudament senyalitzats perquè els clients recullin les comandes i n'efectuïn el pagament.

- Prioritzaran les tovalles i tovallons d'un sol us.

- Eliminaran productes d'autoservei com setrilleres, escuradents o portatovallons i evitaran la utilització de cartes d'ús comú.

- Han de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels clients.

- Han de netejar i desinfectar taules i cadires entre un client i un altre.

- Es recomana el pagament amb targeta.