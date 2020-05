L'alcalde Royes fa avui 80 anys.

24.05.2020 | 16:47

Manuel Royes i Vila fa avui 80 anys. Royes va ser el primer alcalde dela democràcia a Terrassa. Va resultat elegit a les eleccions de 1979 i reelegit ininterrompudament amb diverses majories absolutes fins a 2002, anya en que va cedir el lloc al seu successor, Pere Navarro i Morera. Royes, que va compaginar el seu càrrec com alcalde de Terrassa amb el de president de la Diputació de Barcelona, va ser després delegat de la Generalitat a Madrid i delegat del Govern d'Espanya al consorci de la Zona Franca de Barcelona fins a la seva jubilació.

Royes va ser l'alcalde dels Jocs Olímpics a Terrassa i protagonista de la transformació social, econòmica i també urbanística de la ciutat de Terrassa durant la seva època com alcalde. Sempre va voler destacar la unitat de la ciutat i la unanimitat de tots els partits polítics amb representació municipal per defensa la candidatura de Terrassa per a organitzar la competició de hockey als Jocs Olímpics de Barcelona al 1992. No va ser una tasca senzilla ja que va comptar amb l'oposició inicial dels principals estaments internacionals del hockey. Els Jocs van significar un abans i un després en el procés de desenvolupament i modernització de la ciutat, el pas, com a ell li agrada sempre dir, "del gris al verd" de Terrassa.