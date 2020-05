Entrem en fase 1. Què podem fer?

La crisi del coronavirus

24.05.2020 | 20:38

Dilluns 25 de maig, Terrassa entra en fase 1 de desescalada, al igual que Barcelona i la resta de municipis de les regions sanitàries Nord i Sud. Les principals novetats que implica la nova fase sobre la nostra mobilitat es refereix a la possibilitat de reunir-nos amb amics i família (no més de 10 persones) o anar a les terrasses dels bars, que amb certes limitacions, poden obrir, no així els interiors d'aquests establiments.

Val la pena fer un repàs a tot el que podem fer i també a les limitacions que ens imposa la fase 1.

- Franges horàries: Es mantenen les franges horàries establertes per les autoritats sanitàries espanyoles, que són d'obligat compliment. La novetat en aquest àmbit és que les autonomies podran modular-les en funció del canvi de temperatures que implica la proximitat de l'estiu, evitant que se solapin franges per a nens, esportistes o adults vulnerables.

- Sortida amb nens: Es mantenen les mateixes normes amb l'excepció que en fase 1 els nens poden sortir amb els dos progenitors o en qualsevol cas amb dos adults convivents.

- Mobilitat: Inicialment només està permesa la mobilitat a les regions sanitàries. Per tant, els terrassencs només ens podem moure entre municipis de la Regió Sanitària Metropolitana Nord. Podem canviar de zona només per qüestions de feina. La Generalitat està estudiant unificar la regió sanitària de Barcelona ciutat amb les metropolitanes Nord i Sud. Ho decidirà aquesta mateixa setmana i en cas que s'aprovi es demanarà permís al Govern espanyol.

- Mobilitat entre províncies o regions sanitàries: No està permès. El Boletín Oficial del Estado diu que només està permès per motius "sanitaris, laborals, professionals, empresarials, de retorn a llos de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa".

- Reunions de famílies i amics: Estan permeses les reunions d'un màxim de 10 persones en domicilis particulars o terrasses de bars sempre mantenint la distància social de seguretat.

- Segona residència: Sí, es permeten els desplaçaments a les segones residències, però sempre que estiguin dintre de les unitats territorials de referència a la nostra autonomia. Per tant, no podem sortir de la nostra Regió Sanitària per anar a una segona residència. Si la Generalitat unifica les regions sanitàries metropolitanes, hem de comprovar si la nostra segona residència està dintre dels nous límits.

- Comerç i restauració i franges horàries: Es dona una certa contradicció entre la possibilitat de sortir a comprar o a una terrassa de bar fora de les franges horàries permeses per a sortir de casa. Hem de fer una lectura laxa de la norma per evitar l'evident contradicció que implica. Comprar a qualsevol comerç, l'obertura del qual estigui permesa, o anar a la terrassa d'un bar són activitats permeses, per tant, podem fer-ho a qualsevol hora. Si sortim només a passejar o fer esport, hem de respectar els horaris establerts.

- A la feina: S'han de mantenir es normes de prevenció com fins ara. Es prioritza el teletreball, però quan no sigui possible l'empresa ha de posar a disposició dels treballadors gels desinfectats i una distància de seguretat de dos metres entre treballadors. Quan no sigui possible s'ha de facilitar protecció als treballadors, com mascarets. Es recomana esglaonar horaris.

- Obertura comercial: Poden obrir amb normalitat els comerços de menys de 400 metres quadrats, tot i que prenent mesures preventives. Els grans supermercats poden obrir acotant espais interiors i no podran obrir encara els que estiguin a dintre de centres comercials i no tinguin un accés des del carrer.

- Prevenció als comerços: S'han d'habilitar estrictes protocols de desinfecció almenys dos vegades al dia de l'establiment; gels desinfectats a disposició dels clients i no superar el 30 per cent de l'aforament interior.

- Comprar fora del municipi: Es pot fer dintre dels límits de mobilitat de la unitat territorial de referència. No poden desplaçar-se persones amb símptomes de coronavirus ni persones vulnerables.

- Bars: Poden continuar servit menjar a domicili o a recollir al local, però amb les mateixes limitacions com fins ara. Les terrasses han d'estar al 50 per cent de la capacitat i les taules separades per dos metres. El límit de les reunions socials és de 10 persones. Es considera terrassa "Tot espai no cobert o tot espai que encara que estigui cobert estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments".

S'han d'evitar les cartes d'ús comú, tovallons, escuradents, setrilleres i elements similars. Es recomanen monodosi d'un sol ús i estovalles de paper.

- Cita prèvia: Només els concessionaris d'automoció i les estacions d'ITV.

- Mercadals: Tornen els mercadals, però sempre a l'aire lliure i sempre sota la supervisió i autorització dels ajuntaments. La regal general és que no poden haver-hi més del 25 per cent de les parades i un màxim d'un terç de l'aforament. El mercadal de Terrassa tornarà dimecres a l'avinguda Béjar.

- Espais de culte. Ja estaven oberts a la fase 0,5. Es mantenen les normes. Només es pot ocupar un terç de l'aforament i estrictes mesures de seguretat i distanciament. No es poden distribuir objectes, llibres o fulletons o tocar o besar objectes.

Enterraments i vetlles: Les vetlles de difunts es realitzaran amb un límit de 15 persones a l'aire lliure i 10 a espais tancats. Funerària de Terrassa permetrà sis persones a les sales de vetlla i quatre als espais comuns de les seves instal·lacions.

- Esport. La gran novetat és que podem fer esport en grups tant de runnig com de ciclisme amb no més de 10 persones. Les instal·lacions com tenis o paddle, només es podrà jugar en la modalitat d'1 contra 1. Es pot accedir a les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb només de dues persones i sempre sense contacte físic. Es requerirà cita prèvia i quan s'acabi l'activitat s'haurà d'abandonar la instal·lació. Els entrenadors personals només podran fer classe amb una persona. Els centres esportius que tinguin instal·lacions a l'aire lliure podran prestar servei amb tants usuaris com professors tinguin, però no superant mai el 30 per cent de l'aforament.

- Esport professional: Es mantenen les condicions establertes fins ara i obren els centres d'alt rendiment. Els entrenaments es fan de forma preferentment individual i mantenint mesures de seguretat sense contacte físic. La lliga de futbol torna la setmana del 8 de juny.

- Biblioteques: S'han activat els serveis de préstec, però no es pot anar a estudiar a la biblioteca. Les llibres prestats estaran 14 dies apartats.

- Museus: Els museus estaran oberts amb un màxim d'un terç del seu aforament. Les comunitats autònomes poden decidir augmentar la capacitat fins al 50 per cent.

- Actes públics i espectacles culturals: Teatres i cines i també altres convocatòries públiques només podran obrir sempre que el públic pugui estar assentat. L'aforament en espais tancats serà de 30 persones i 200 a l'aire lliure. S'esglaonaran les entrades i sortides i no es poden lliurar programes fulletons ni obrir botigues o cafeteries.

- Centre educatius: Nomé es poden obrir per esser desinfectats i per tasques administratives. Els laboratoris universitaris tornen a obrir per continuar amb les seves investigacions. Hi haruan novetats a les escoles a la fase 2.

- Natura. Sempre dintre de les àrees territorials de referència. Les excursions en grup no poden ser de més de 10 persones.