El Casinet i els Capgrossos faran la Festa de Capdidats

24.05.2020 | 16:36

El grup de cultura popular Capgrossos de Terrassa i l'entitat secreta asinet de l'Espardenya han anunciat a través de les seves xarxes socials que volen fer la Festa dels Capdidats. Recordem que la Festa Major de Terrassa ha estat oficialment suspesa per l'Ajuntament de la ciutat. Un dels elements essencials de la celebració és l'elecció del Capgrós de l'Any, que organitza el Asinet de l'Esperdenya amb Capgrossos de Terrassa.

Primer es fa una selecció de persones de la ciutat que reuneixen mèrits suficients per a ostentar l'honor de ser Capgrós de l'Any. Aquesta llista se sotmet a una votació popular que determinarà qui serà el capgrós, que confeccionarà en cartró-pedra l'artista terrassenc, Marc Grau. El certamen es fa des de 1982 i significa cada any el tret de sortida de la Festa Major.

L'entitat de cultura popular ha dit que està confeccionant mascaretes per a nans i capgrossos amb la intenció de poder fer la Festa de Capdidats, l'acte al que es presenten els candidats i al qual ells defensen la seva "capdidatura".