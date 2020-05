Treballadores preparant les dependències de les oficines de la plaça Didó, que obriran dilluns. n. aróztegui Treballadores preparant les dependències de les oficines de la plaça Didó, que obriran dilluns.

Terrassa no passarà a la fase 1 fins dilluns

Josep Arnero

22.05.2020 | 22:05

Hi ha més temor per l'incompliment de les mesures restrictives que encara existeixen a la ciutat que per la possibilitat de no avançar en el desconfinament. Terrassa i la seva regió sanitària, la Metropolitana Nord, estrenaran l'accés a la fase 1 dilluns. Tots els indicadors previs: nombre d'infectats,...