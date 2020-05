Polèmica per la mobilitat entre regions sanitàries de Barcelona

23.05.2020 | 18:36

La Generalitat està valorant la possibilitat de d'unificar la Regió Sanitària de Barcelona amb les metropolitanes Nord i Sud. El procés del desconfinament, territorialitzat per regions sanitàries, està generant molts problemes de mobilitat. Recordem que a la fase 1 només ens podem moure dintre de la nostra regió sanitària. Per exemple, dilluns, tot i estant a la fase 1 no podrem anar a Barcelona, si no és per treballar, ni a l'aeroport, ni a Vacarisses, que forma part de la Regió Sanitària Catalunya Central.

Les conselleries de Salud i Interior estudien la petició dels ajuntaments de Barcelona i de la primera corona, segons han confirmat avui la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el d'Interior, Miquel Buch.

Dilluns entra en fase 1 un territori que concentra el 70 per cent a de la població de Catalunya. Les realitats socials i econòmiques d'aquesta gran àrea no s'entén amb restriccions de mobilitat quan el que es pretén és la reactivació de l'activitat econòmica. Els criteris dels experts de la Generalitat busquen garanties de baix risc epidemiològic.

Si la Generalitat, després de valorar la situació, considera que és possible, sol·licitaria la setmana que ve al Govern l'ampliació dels territoris de referència de lluita contra la pandèmia, unificant les regions sanitàries de Barcelona.