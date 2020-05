Pedro Sánchez anuncia temporada turística des de juliol

23.05.2020 | 15:37

El president del Govern, Pedro Sánchez ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa que hi haurà temporada turística aquest estiu i ha fet una crida als espanyols i als turistes estrangers, "Espanya us espera", ha dit, a planificar les seves vacances amb l'objectiu de reactivar el sector turístic, un dels més afectats per la crisi.

"Hi haurà temporada turística aquest estiu, amb el propòsit de reactivar el turisme nacional, per la qual cosa convido a tots els establiments, bars, restaurants i tots els destins turístics del país a reiniciar la seva activitat", ha dit Pedro Sánchez.