Nova normalitat; com organitzem la logística familiar?

23.05.2020 | 17:28

El que el president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez ha popularitzat com a "nova normalitat" és un repte per a tots en tots els àmbits, però especialment per a les famílies amb fills petits. La conciliació de la vida familiar amb la professional es torna una tasca que presenta extraordinàries dificultats de logística i també econòmiques. Si la família és monoparental, el problema encara s'agreuja.

La pandèmia ha tornat a posar a sobre de la taula el debat sobre el teletreball. Moltes empreses han fet de la necessitat virtut, però ara toca tornar a treballar i no totes les empreses poden o es plantegen continuar amb aquesta possibilitat. Els col·legis continuen tancats i la reobertura s'ha anunciat, però encara s'està debatent. Hi ha qui posa en dubte que hi hagi garanties de seguretat per a nens i docents i no està clar com s'organitzaran les classes. Ara, al juny, serà voluntari per algunes franges d'edat, però no se sap exactament com serà la tornada al cole al mes de setembre.

Què fem amb els nens? Deixar-los amb els avis és un risc que no tots volen córrer. La possibilitat que els nens asimptomàtics puguin provocar un contagi als avis genera molta inquietud. L'alternativa es contractar cangurs. En molts casos, el pressupost familiar és tan just en circumstàncies normals que una despesa per un cuidador o cuidadora dels nens es fa del tot inassumible, molt més si algú dels progenitors pateix un ERTO.

El teletreball tampoc és la solució absoluta, perquè són molts els que diuen que compaginar la vida professional a casa amb la cura dels fills es converteix en una lluita que arriba a afectar l'equilibri emocional.

Una altra possibilitat és la reducció de jornada a la feina, però això només alleuja el problema; no el soluciona del tot i és possible que a més de cobrar menys s'hagi d'invertir en cangurs, per la qual cosa, s'han de fer comptes.

És possible, en aquest cas, que sigui més rentable deixar de treballar, però és això el que volem? Realment ens ho podem permetre? No es tracta només d'una qüestió econòmica, sinó també de futur. Recuperar dintre d'uns anys la nostra vida professional es pot complicar si ara renunciem a la feina.

I una altra qüestió, qui dels progenitors redueix jornada o renuncia a la feina?

La situació de moltes famílies, per tant, es complica molt més enllà del risc sanitari.

Què faràs tu?