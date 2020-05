La Liga torna el 8 de juny

23.05.2020 | 16:00

La Liga de futbol tornarà a partir de la setmana del 8 de juny, ha anunciat avui mateix en roda de premsa el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha dit que "s'autoritzarà la posada en marxa de les lligues professionals amb la seguretat necessària per a tots els participants". Aquest anunci fa viable, si la situació sanitària ho permet, el pla que havia projectat la Liga de Fútbol Profesional des de fa setmanes. Per tant, és probable que després de la seva reunió amb l'Asociación de Futbolistas Españoles, dijous que ve, es faci públic el calendari per a la disputa de les onze jornades de lliga que queden per acabar la temporada.